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        MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç oldu

        MHP Kırşehir İl Başkanlığına Arif Kılıç seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:13 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:13
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        MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç oldu
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        MHP Kırşehir İl Kongresi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Divan Başkanlığı'nı MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu'nun yaptığı kongreye tek listeyle giren mevcut başkan Arif Kılıç, yeniden il başkanlığına seçildi.

        Kendisine destek verenlere teşekkür eden Kılıç, ilçe kongrelerinin ardından il kongresini de sorunsuz ve başarıyla tamamladıklarını belirtti.

        Kırşehir Belediyesinin MHP'de olduğu dönemlerde kente birçok hizmet kazandırdıklarını vurgulayan Kılıç, 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde partisinin tekrar belediyeyi kazanması ile Kırşehir'e daha büyük ve önemli projeler yapacaklarını kaydetti.

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