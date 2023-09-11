Kırşehir'de sel ve taşkın tedbirleri değerlendirildi Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında kentteki sel ve taşkın tedbirleri değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, muhtemel sel ve taşkınlarda meydana gelebilecek can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler görüşüldü.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Buhara, "İlimiz genelinde meydana gelebilecek sel ve taşkınlara yönelik alınacak kalıcı tedbirleri görüştük. Ayrıca, Kızılırmak havzasında DSİ'nin sorumluluğundaki arazilerin değerlendirilmesine yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kırşehir İl Merkezi Taşkın Kontrol Projesi sunumunun da yapıldığı toplantıda, ilgili kurumlarca devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.