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        Milli Görüş Platformu üyeleri, Kırşehir'de buluştu

        Milli Görüş Platformu üyesi 113 kişi, Kırşehir'de düzenlenen panel ve toplantılara katıldı, tarihi mekanları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:16
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        Milli Görüş Platformu üyeleri, Kırşehir'de buluştu
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        Kentte düzenlenen programlarda, Avrupa'da yaşamış Milli Görüş Teşkilatı'nda farklı kademelerde görev yapmış kişiler bir araya geldi.

        Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Onursal Başkanı Yavuz Çelik Karahan, AA muhabirine, Kırşehir'de pazartesi başlayan programların bugün sona ereceğini söyledi.

        Kentte bir otelde düzenlenen programda toplantı, panel ve oturumlar yapıldığını aktaran Karahan, "Milli Görüş Teşkilatı'nda görev yapmış şimdi Türkiye'de temelli ya da uzun süreli kalan, Almanya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde bulunan gurbetçi kardeşlerimizle buluştuk. İstanbul, Balıkesir, Antalya, Konya, Gaziantep, Samsun, Kastamonu, Kayseri ve Niğde gibi illerden de katılımların olduğu toplantımızı yaptık." diye konuştu.

        Programa 113 kişinin katıldığını, tarihi yerlerin ve kente hizmet etmiş kişilerin de tanınması için Kırşehir'in tercih edildiğini vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:

        "Ahi Evran ve Lale camileri ile Cacabey Medresesi ziyaretlerinin ardından Hacıbektaş gezilecek. Bunların yanında kentteki diğer kültürel yerler gezi programımızda. Panel, toplantı ve oturumlar düzenleniyor. Avrupa'daki geçmişimiz ve Türkiye'deki gelecekle ilgili düşüncelerimizin paylaşıldığı bir program hazırladık. Hepimiz zaten tanışıyoruz, amacımız buluşmak. Geçmiş ve geleceği müzakere edip, Avrupa'daki nesillerimiz, Türkiye'miz, cennet memleketimizde gelecekle alakalı iyilikleri, ortak değerleri nasıl daha güçlü hale getiririz, nasıl birlikte yaparız bunları ele aldık, müzakere ettik."

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