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        Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:42
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        Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Kırşehir'de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, DEAŞ bünyesinde sözde asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, Z.Q.S.Q ve A.H.A.A'yı yakaladı.

        Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

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