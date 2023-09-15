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        Kırşehir'de yöresel kıyafetli öğrenciler esnafı Ahilik Haftası etkinliklerine davet etti

        Kırşehir'de yöresel kıyafet giyen ilkokul öğrencileri, "Başlıyor, başlıyor, Ahilik Haftası başlıyor" sloganıyla esnafa Ahilik Haftası etkinliklerinin davetiyesini dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:04
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        Kırşehir'de yöresel kıyafetli öğrenciler esnafı Ahilik Haftası etkinliklerine davet etti
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        Borsa İstanbul Zernişan Vakkas İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle kentin yöresel kıyafetlerini giydi, tarihi Uzun Çarşı ile işlek cadde ve sokaklarda ellerindeki zilleri çalıp, “Başlıyor, başlıyor, Ahilik Haftası başlıyor” sloganıyla 18-24 Eylül'de kutlanacak Ahilik Haftası etkinlikleri için esnafa davetiye verdi.

        Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, AA muhabirine, ilkokul öğrencilerinin yöresel kıyafetlerle davetiye dağıttıklarını belirterek, "Minik Ahilerle bu davetiyeleri dağıtırken onlarda Ahilik bilinci oluşmasını da sağlıyoruz. Minik Ahilerimizle kamuoyu oluşturup halkımızdaki farkındalığı da artırıyoruz." dedi.

        Öğrencilerden İbrahim Çınar Çeliker de "Biz bugün insanları Ahilik Haftası'na davet ettik. Zil çalarak herkese davetiye dağıttık. Farklılık oluşması ve insanların dikkatini çekmek için bunu yapıyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Lina Erbişim ise esnafı etkinliklere katılmaya çağırdıklarını söyledi.

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