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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:23
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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Kırşehir'de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, DEAŞ bünyesinde sözde asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, Z.Q.S.Q ve A.H.A.A'yı yakaladı.

        Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.A.A. ve Z.Q.S.Q, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Diğer iki zanlı ise sınır dışı edilmek üzere Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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