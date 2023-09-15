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        GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 21:22 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:22
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        GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Kırşehir'de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, DEAŞ bünyesinde sözde asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, Z.Q.S.Q ve A.H.A.A'yı yakaladı.

        Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.A.A. ve Z.Q.S.Q, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Diğer iki zanlı ise sınır dışı edilmek üzere Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Öte yandan, tutuklanan M.R.A.A. ve Z.Q.S.Q'nun 2014-2016 yıllarında terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları ve kısa süre önce geldikleri Kırşehir'de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandıkları öğrenildi.

        Ayrıca şüphelilerin evlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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