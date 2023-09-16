Kırşehir esnafı davul zurna ile Ahilik Haftası etkinliklerine davet edildi

Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyaret edilen esnaf, 36. Ahilik Haftası kutlamalarına çağırıldı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ile oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip, davul ve zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

Heyet, "hayırlı işler" diledikleri esnafı, 18-24 Eylül'de kutlanacak Ahilik Haftası etkinlerine katılmaya çağırdı.

Ayrıca esnafa Ahi helvası dağıtıldı, Türk bayrağı hediye edildi.

Öztürk, ziyaretlerin ardından Ahi Evran Külliyesi'nde gazetecilere, haftayı karnaval havasında yaşatacaklarını belirterek, "81 ilden oda ve federasyon başkanları ile üyeleri burada ağırlayacağız. Ahilik, hepimizindir. Ahiliği dolu dolu yaşatmamız, çıtamızı her yıl yükseltmemiz lazım. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Dalgalı da Ahilik Haftası kutlamalarının bu sene 36'ncısının icra edileceğini hatırlatarak, Ahiliğin başkenti Kırşehir'de 1 hafta boyunca çocuklardan gençlere her yaşa hitap eden program hazırlandığını söyledi.