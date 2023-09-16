Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir esnafı davul zurna ile Ahilik Haftası etkinliklerine davet edildi

        Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyaret edilen esnaf, 36. Ahilik Haftası kutlamalarına çağırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir esnafı davul zurna ile Ahilik Haftası etkinliklerine davet edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyaret edilen esnaf, 36. Ahilik Haftası kutlamalarına çağırıldı.

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ile oda başkanlarından oluşan heyet, Ahi kaftanı giyip, davul ve zurna eşliğinde esnafı ziyaret etti.

        Heyet, "hayırlı işler" diledikleri esnafı, 18-24 Eylül'de kutlanacak Ahilik Haftası etkinlerine katılmaya çağırdı.

        Ayrıca esnafa Ahi helvası dağıtıldı, Türk bayrağı hediye edildi.

        Öztürk, ziyaretlerin ardından Ahi Evran Külliyesi'nde gazetecilere, haftayı karnaval havasında yaşatacaklarını belirterek, "81 ilden oda ve federasyon başkanları ile üyeleri burada ağırlayacağız. Ahilik, hepimizindir. Ahiliği dolu dolu yaşatmamız, çıtamızı her yıl yükseltmemiz lazım. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Dalgalı da Ahilik Haftası kutlamalarının bu sene 36'ncısının icra edileceğini hatırlatarak, Ahiliğin başkenti Kırşehir'de 1 hafta boyunca çocuklardan gençlere her yaşa hitap eden program hazırlandığını söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tut...
        GÜNCELLEME 2 - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tut...
        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)
        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de yöresel kıyafetli öğrenciler esnafı Ahilik Haftası etkinlikleri...
        Kırşehir'de yöresel kıyafetli öğrenciler esnafı Ahilik Haftası etkinlikleri...
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Ahilik Haftası etkinliklerine katılım çağrısı
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Ahilik Haftası etkinliklerine katılım çağrısı
        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
        Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı