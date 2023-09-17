Kırşehirli esnaflar vatandaşları "Ahilik Haftası" kutlamalarına davet etti "Ahiliğin başkenti" olarak adlandırılan Kırşehir'de esnaflar, vatandaşları 36. Ahilik Haftası etkinliklerine katılmaya çağırdı.

"Ahiliğin başkenti" olarak adlandırılan Kırşehir'de esnaflar, vatandaşları 36. Ahilik Haftası etkinliklerine katılmaya çağırdı.

Ahilik Haftası tüm yurtta 18 Eylül'de başlayıp, 24 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kırşehir'de yapılacak kutlamalar öncesinde farklı iş kollarından esnaflar, vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Geçen sene "yılın ahisi" seçilen esnaflardan Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle gençler başta olmak üzere herkesin Ahilik Haftası kutlamalarına daha duyarlı olmalarını istedi.

Kutlamaların daha coşkulu geçmesini temenni eden Büyüksaraçoğlu, "Ahiliği özellikle gençlere anlatıyoruz, dürüst olun, işinizi düzgün yapın, borcunuzu ödeyin, büyüklerinize saygılı olun. Zaten ahiliğin de gerekliliği bunlardır. Bu bayramda hepimiz bulunalım, daha coşkulu katılım gösterelim." dedi.

Kentte bıçakçılık yapan Murat İşeri ise ahiliğin Kırşehir için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Allah nasip ederse, ahilik bayramımız var. Bütün esnafımızı, vatandaşlarımızı Ahilik Haftası kutlamalarına davet ediyoruz." diye konuştu.

Gümüş ve altın işlemecisi Ramazan Gezer de vatandaşları 1 hafta sürecek etkinliklere katılmaya davet etti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk de ahiliğin çok önemli bir değer olduğunu aktardı.

Ahilik kutlamalarına hep birlikte sahip çıkılması ve herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini vurgulayan Öztürk, Kırşehir halkının yoğun katılımını ve etkinliklere ilgisini beklediklerini ifade etti.