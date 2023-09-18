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        Kırşehir'de Ahi Kitap Fuarı açıldı

        Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahi Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:37
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        Kırşehir'de Ahi Kitap Fuarı açıldı
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        Kırşehir'de 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahi Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve protokol üyeleri, Cacabey Meydanı'ndaki Ahi Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı.

        Vali Buhara, öğrencilerin kitapları çok sevdiğini ve fuara ilgi gösterdiklerini belirterek, okumaya devam eden gençlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

        Şen de fuarın hayırlı olmasını dileyerek, tüm Kırşehirliler ve öğrencileri fuara davet etti.

        Vali Buhara ve Şen daha sonra stantları gezdi.

        Meydanda kurulan çadırlarda 55'in üzerinde yayınevinin stant açtığı fuar, 24 Eylül'e kadar açık kalacak.

        - Şen, bağlama çaldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, fuarın ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Esnafın Ahilik Haftası'nı kutlayan Şen, tarihi Uzun Çarşı'da bir bağlama atölyesini gezdi.

        Burada bir süre bağlama çalan Şen, şunları söyledi:

        "Bu toprakların çocuğu demek türkü demek. Ne kadar buralı, Anadolulu, bu toprakların çocuğu bunu türkülerle test edebilirsiniz. Bu topraklara yabancılaşanlara baktığınızda görürsünüz türkülülerle pek ilişkileri yoktur, türkülerle bağları kopmuştur. Türkülerle bağı kopunca da toprakla bağınız kopmuştur, toprakla bağınız kopunca yurtla bağınız kopuyor, ondan sonra vatan sevgisi, millet sevgisi onlar gidiyor."

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