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        Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri düzenlendi

        Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:55 Güncelleme: 19.09.2023 - 23:17
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        Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri düzenlendi
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        Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri gerçekleştirildi.

        Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserin ilk bölümünde yerel sanatçılar, İç Anadolu Bölgesi türküleri ve şarkılar seslendirdi. Sanatçılara hediye veren Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, pazar gününe kadar yapılacak kutlama etkinliklerine tüm Kırşehirlileri davet etti.

        Daha sonra sahne alan Türk Halk Müziği grubu 3 Alp üyeleri, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın "Kırşehir'in gülleri", "Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm","Gönül Dağı", "Kenardan geçeyim", "Niğde bağları", "Bahçe duvarından aştım","Adanalı kız" türkülerini seslendirdi.

        Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Orta Anadolu yöresinden bozlaklar da okuyan grubun solisti Duran Alp'in türkülerine çok sayıda vatandaş eşlik etti.

        Vali Yardımcısı Mevlana Kürkçü, konser sonunda 3 Alp grubuna günün anısına hediye takdim etti.

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