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        Kırşehir'de esnaf gecesi düzenlendi

        36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'de esnaf gecesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:28
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        Kırşehir'de esnaf gecesi düzenlendi
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        36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'de esnaf gecesi düzenlendi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 36'ncısı kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinde Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (KESOB) esnaf gecesi programı gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, bütün esnafların Ahilik Haftası'nı tebrik ederek, yaşattıkları Ahilik kültürüyle Kırşehir esnaflarının Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

        Ahilik Haftası kapsamında birlik, kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma amacıyla düzenlenen esnaf gecesinin önemine değinen Vali Buhara, şunları kaydetti:

        "Kırşehir'de birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, kendimize inanarak, hep ileriye bakarak, neler yapabileceğimizi hayal ederek çok şey başarabiliriz. İstihdam açısından büyük önem taşıyan OSB'yi genişletme çalışmalarını tamamladık. Yeni yatırımcılar gelecek. Çevre yolunu da yakında tamamlayacağız. Kırşehir'in sahip olduğu en önemli değerlerden birisi de Ahilik. Ahilik Haftası'nı çok farklı ve özel etkinliklerle kutluyoruz. Ahilik Haftası'nda böylesine bir gecenin düzenlenmesi esnaflarımızın birliği ve beraberliği için çok önemlidir."

        KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk de Ahilik Haftası'nın festival havasında geçtiğini, önümüzdeki günlerde birçok farklı etkinlikle şehri canlandıracaklarını vurgulayarak, "Esnaflarımız Ahi Evran Veli'nin dürüst ticaret anlayışını tüm dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yaşatarak milli kalkınma için gereken sorumluluğu almaktadır. Esnaflarımız olmazsa biz olmayız, desteğinizle bu teşkilat ayakta duruyor ve durmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Protokol üyelerince bazı esnaflara "Üstün Hizmet Belgeleri"nin verildiği programda Türk Halk Müziği sanatçıları da sahne aldı.

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