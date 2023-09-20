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        Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında yöresel yemekler yarıştı

        Kırşehir'de, 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yöresel yemek yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:22
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        Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında yöresel yemekler yarıştı
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        Kırşehir'de, 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yöresel yemek yarışması yapıldı.

        Tarihi Ağalar Konağı'ndaki yarışmada, jüri üyeleri ve il protokolü yöresel hamur işleri, tatlılar, et ve sebze yemekleri ile Ahi sofrasındaki lezzetleri tadarak değerlendirme yaptı.

        Yarışmada, yöresel hamur işleri ve tatlıda un helvası ile Gözde Fakıoğlu, Ahi sofrası kategorisinde lavantalı pirinçli bıldırcın ile Dilek Köksaldı, yöresel et ve sebze yemeğinde Kuzu gömleğinde Ahi pilavı ile Gülseren Şahin birinciliği elde etti.

        Vali Hüdayar Mete Buhara, yarışmanın birlik beraberliğe vesile olduğunu söyledi.

        Kırşehir'in tarihi, kültürü ve bütün değerleriyle özel bir şehir olduğunu vurgulayan Buhara, "Burada başarılı olanlar dahil katılan herkesin inşallah kendi iş yerleri olur, mekanları olur. Bizler de orada yemek yemeğe gideriz, orada da beraber oluruz. Biz de inşallah elimizden geldiğince desteklemeye çalışacağız.” dedi.

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de yarışmaya 51 kişinin katıldığını belirterek, birinciye 4, ikinciye 3, üçüncüye 2 çeyrek altın hediye edildiğini dile getirdi.

        Öztürk, “Yarışmacılarımıza ödüller ve katkılarımız var. Bu yemek yarışmasının en büyük amaçlarından biri ev hanımlarına katkı sağlamak. Yarışmayla eski yöresel yemeklerimizi hatırlatıyoruz, bilmediğimiz yemekler de çıkıyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Buhara ve protokol üyeleri, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

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