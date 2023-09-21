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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye Yüzyılı" hedefine güçlü adımlarla ilerlediklerini belirterek, "2002'den itibaren girmiş olduğumuz her seçimde milletimiz o teveccühünü Cumhurbaşkanımızdan, partimizden, davamızdan, ak davamızdan esirgemedi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:51 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:05
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye Yüzyılı" hedefine güçlü adımlarla ilerlediklerini belirterek, "2002'den itibaren girmiş olduğumuz her seçimde milletimiz o teveccühünü Cumhurbaşkanımızdan, partimizden, davamızdan, ak davamızdan esirgemedi." dedi.

        Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir’de bulunan Uygur, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Seher Ünsal’dan bilgi aldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yola çıktıklarını, siyasi parti olarak değil, dava şuuruyla hareket ettiklerini dile getiren Uygur, "Önümüze Türkiye Yüzyılı hedefi var. 2002'den itibaren girmiş olduğumuz her seçimde milletimiz o teveccühünü Cumhurbaşkanımızdan, partimizden, davamızdan, ak davamızdan esirgemedi. Genel yönetimi AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarına bizlere emanet etti." diye konuştu.

        Milletin 28 Mayıs'ta büyük bir oy çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden göreve seçtiğini, Meclis'i de Cumhur İttifakı'na teslim ettiğini vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı'nı işte bu kadrolarla ilk günkü heyecanla, aşkla çalışan, gayret eden, ‘Aşkınan koşan yorulmaz’ düsturuna sıkı sıkı bağlı olan bu topraklardaki teşkilat mensuplarımızla ve 81 ilimiz, bütün ilçelerimizdeki dava arkadaşlarımızla 85 milyon vatandaşımızla, milletimizle birlikte inşallah inşa edeceğiz. Önümüzde yerel seçimler var. Bizde olmayan belediyeleri ak belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle, eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşturmaya devam edeceğiz. İnşallah yerel seçimlerde de Kırşehir'imiz başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ili ve bütün ilçelerimizi bu heyecan, gayret, enerji ve bu motivasyonla AK Parti teşkilatları olarak milletimizin de güveni ve desteğiyle inşallah ak belediyecilikte buluşturacağız."

        Uygur, daha sonra Ünsal, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, ilçe başkanları ve partililerle görüş alışverişinde bulundu.

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