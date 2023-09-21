Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırşehir'de söyleşiye katıldı

Kırşehir'de, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 36. Ahilik Haftası kapsamında sevenleriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 36. Ahilik Haftası kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılan Ahi Kitap Fuarı'ndaki söyleşiye katıldı.

Öğrencilerin yeteri kadar ders çalışmadığını söyleyen Ortaylı, onların işin kolayına kaçtığını belirti.

Ortaylı, Yunus Emre hakkında ise "Yunus Emre'nin 7 yerde mezarı var. Demek ki Türk halkı benimsiyor. Bunun üzerinde DNA, kemik testi yapacak değiliz. Burada da türbesi var, ziyaret ettik. Eskişehir'de, Karaman'da da var. Her biri 'bizimdir' diye kavga ediyor. Ne zararı var, orada da Yunus Emre mezarı burada şahane bir mezar. Ne kadar güzel, halk onu çoğaltıyor. Yunan dünyasında, 7 tane Homores mezarı var. 7 şehir 'bizde doğdu' diyor. Yunan halkı benimsemiş." ifadelerini kullandı.