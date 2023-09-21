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        Kadın kooperatifleri mensupları Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de buluşup stant açtı

        Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen kadın kooperatifleri mensupları, 36. Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir'de bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:33 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:55
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        Kadın kooperatifleri mensupları Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de buluşup stant açtı
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        Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen kadın kooperatifleri mensupları, 36. Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir'de bir araya geldi.

        Ahi Evran Külliyesi'nde Kastamonu, Sivas, Batman, Van, Trabzon, Kayseri, Erzurum gibi illerden gelen 60'dan fazla kadın kooperatifleri mensupları açılan stantlarda yöresel ürünleri sergiledi.

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, açılışta yaptığı konuşmada, toplumun anneyle bir bütün olduğunu ve kadınlar olmadan eksik olacağını söyledi.

        Türkiye'nin dört bir yanından kadınların Kırşehir'e geldiğini belirten Buhara, "Büyüyen Türkiye'de kadınlarımız burada. Kadınlarımızı bir araya getirmek çok önemli. Kadınlarımızın birbirini tanıması da önemli. İnşallah Kırşehir buna vesile oluyor. Bunu geleneksel olarak devam ettireceğiz." dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da Ahilerin şehri Kırşehir'de olmaktan duyduğu memnuniyet dile getirdi.

        Geçmişte, kadınların hayatın her alanında yer aldığını anlatan Uygur, şunları kaydetti:

        "AK Parti iktidarı dönemimde kadını her alanda güçlendirecek çalışmaları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kadının ekonomik alanda güçlenmesi için de kooperatifçilikte bakanlıklarımız nezdinde çok önemli destek ve teşvikleri hayata geçirdik. Yasal düzenlemeler yaptık."

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise kadınların ekonomiye katkılarının sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, stantları gezdi.

        Daha sonra Uygur, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

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