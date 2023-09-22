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        Ahiliğin pilav, helva ve şerbet ikramı geleneği halen yaşatılıyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de yüzyıllardır dağıtılan ve şifalı olduğuna inanılan Ahi pilavı, helvası ve şerbeti, 36. Ahilik Haftası boyunca binlerce kişiye ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:04
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        Ahiliğin pilav, helva ve şerbet ikramı geleneği halen yaşatılıyor
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de yüzyıllardır dağıtılan ve şifalı olduğuna inanılan Ahi pilavı, helvası ve şerbeti, 36. Ahilik Haftası boyunca binlerce kişiye ulaştırılıyor.

        Kutlamaların başladığı 18 Eylül'den itibaren Ahilik Haftası süresince kent merkezindeki Ahi Külliyesi meydanında öğle vakti pilav, helva şerbet için büyük kazanlar kuruluyor. İçecek ve yiyecekler, geleneğin devamlılığı amacıyla kutlamalara katılanlara ikram ediliyor.

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk AA muhabirine, kentte Ahilik Haftası kutlamaları boyunca Ahi Külliyesi'nde pilav, helva ve şerbet dağıtıldığını, etkinliklerin açılış ve kapanış günlerinde bu üründen daha fazlasını hazırladıklarını söyledi.

        Yüzyıllardır süren gelenek kapsamında dağıtılan üçlünün bereket, cömertlik, kardeşlik ve dayanışmayı temsil ettiğini vurgulayan Öztürk, esnafa, vatandaşa, şehir dışından gelen misafirlere Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edildiğini belirtti.

        Kentte 20 binden fazla kişiye ikramda bulunulduğunu aktaran Öztürk, "Hafta boyunca 8-10 ton pilav, 2,5-3 ton helva yapıyoruz, hiçbir katkı maddesi ve şeker yok. İçinde pekmez, ceviz ve un var. Helvanın tadına bakmayan kalmasın, gerçekten tadı çok güzel. 1 tona yakın da şerbet dağıtıyoruz." dedi.

        Öztürk, 800 yıllık Ahilik geleneğini sürdürmek istediklerini ifade ederek, "Ahiliğin merkezi burası olduğu için hafta boyunca günlük 3-4 bin kişiye pilav, helva, şerbet dağıtılıyor. İçinde domates, biber var, hafif sulu olur, içi etlidir. Son yıllarda toptancılar, şehir dışından kente gelişlerini bu haftaya denk getiriyor, karnaval havasını görüyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde esnaf bayramı yok, sadece Türkiye'de var. Bunun merkezi de Kırşehir. Bundan gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Pilav, helva ve şerbetin şifa kaynağı olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

        "Dağıttığımız pilavın, helvanın, şerbetin bir anlamı var. Ahi Evran-ı Veli hazretlerinin türbesi burada, dağıtılan pilav, helva, şerbet bunların hepsi şifa niyetine geçiyor. Hem de Ahi Evran-ı Veli hazretlerine dua ediliyor. Şerbetimiz, helvamız, pilavımız şifalı. Gelen misafirlerimiz bu şifadan faydalansın."

        - İkram edilen lezzetleri 3 aşçı hazırlıyor

        Ahi pilavı, helvası ve şerbetini aşçılar Nazım Toparslan, Serdar Soylu ve Zikri Gönen hazırlıyor.

        Zikri Gönen, "Ahi pilavı, helvası ve şerbetini şifa olsun diye dağıtıyoruz. Hafta boyunca yaptıklarımızı binlerce kişiye ikram ediyoruz." dedi.

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