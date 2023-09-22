Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına ödül verildi

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ilin Ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri verildi.

Ahi Külliyesi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftü Vekili Sami Özgün’ün yaptırdığı "Ahi duası"nın ardından Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentte uzun yıllardır fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Arif Çoban'a şed kuşatarak ilin Ahisi ödülünü takdim etti.

İlin kalfası seçilen mobilya ve iç mekan tasarımcısı Faruk Tutar’a AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, ilin çırağı oto elektrikçi Yunus Kaplan’a da Belediye Başkan Vekili Nuri Araz, kaftanlarını giydirerek ödüllerini verdi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, törende yaptığı konuşmada, Ahilik Haftası'nın Kırşehir'in bayramı olduğunu söyledi.

Buhara, "Çarşı esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Değerli esnafımız, güzel işler yapan, üretenler var. Eli, emeği güçlü insanlarımız. Onların da bir Ahi esnafı olarak şehrimize gelenlere en güzel şekilde ev sahipliği yaptıklarına eminim. Birlik, beraberlik içinde düşenin elinden tutarak hep beraber hareket ederek daha güzel günlere ulaşacağımızı biliyoruz." dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri esnafı ziyaret etti.