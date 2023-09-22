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        KAEÜ'de teknoparkların gerekliliği ve faydaları değerlendirildi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) teknoparkların gerekliliği ve faydaları değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:07
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        KAEÜ'de teknoparkların gerekliliği ve faydaları değerlendirildi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) teknoparkların gerekliliği ve faydaları değerlendirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından "Türkiye'de Teknoparkların Gelişim Süreci, Teknoparkların Faydaları" konferansı düzenlendi.

        KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Türkiye'de teknoparkların gelişim süreci hakkında bilgi verdi.

        Teknoparkların gerekliliği, üniversitelere ve bölgelerine sağladığı katkıları anlatan Dalkılıç, teknoparkların ilk olarak üniversite-sanayi iş birliği fikrinin ortaya atılmasıyla başladığını, faaliyet gösterdikleri yerlerde endüstriyel yaşam üzerinde olumlu etkileri olduğunu kaydetti.

        Kurulduğu bölgelerde yeniden bir sanayileşme ortamı oluştuğunu, bölgesel kalkınmayı olumlu yönde etkilediğini ve bölgenin eğitim düzeyinde artma yaşandığını vurgulayan Dalkılıç, sanayileşme ve teknolojinin geliştirilmesi için üniversitelerin bu alanı desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

        KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de teknoparkların üniversiteler ve bilim dünyası için önemine değindi.

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