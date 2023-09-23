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        Ahilik Haftası'nda 100 iş insanı Kırşehir'de bir araya geldi

        Kırşehir Valiliği tarafından düzenlenen 36. Ahilik Haftası'nda 100 iş insanı bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 00:12 Güncelleme: 23.09.2023 - 00:27
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        Ahilik Haftası'nda 100 iş insanı Kırşehir'de bir araya geldi
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        Kırşehir Valiliği tarafından düzenlenen 36. Ahilik Haftası'nda 100 iş insanı bir araya geldi.

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentteki bir otelde gerçekleşen programda, Kırşehir'in büyük bir istihdam potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

        Kırşehir Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) siyasilerin de desteğiyle genişleteceklerini belirten Buhara, "1400 dönümlük genişleme alanımızı ilan ettik. Ön tahsis yapabilir durumdayız. Buradan yer isteyenlerde var. OSB'lerimizi doldurmamız lazım." ifadesini kullandı.

        Buhara, yatırımcı bekledikleri Kırşehir'in tarım alanında Türkiye'de 15. sırada olduğunu anlattı.

        Jeotermal kaynakları bulunan kentin Kızılırmak'a komşu olduğunu da kaydeden Buhara, "Jeotermal seracılıkta 3 ciddi yatırımcımız var. İnşallah yatırımcıları kazandığımızı düşünüyoruz. Biz bütün yatırımcılarımızı bulduk mu bırakmayız. Ne yapmamız gerekiyorsa, tıkalı yerleri açma konusunda gerekeni yaparız." dedi.

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da Türkiye Yüzyılı vizyonunu üretim esasına dayandıracak kadroların esnaf ve iş insanları olduğunu ifade etti.

        100 iş insanının bir araya geldiği qrogramda, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından, teknoloji ve bilişim yatırımlarıyla Dilara Kaplan ve Mert Delibalta'ya Yılın Ahi Genç Girişimcileri, Göbeklitepe Kadın Girişim Kooperatifleri'nden Emine Çakmak'a Yılın Ahi Kadın Girişimcisi, okul, cami, köprü yapımlarıyla Muzaffer Marşap'a Yılın Ahi Hayırsever İş İnsanı ve Petlas Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan'a Yılın Ahi İş İnsanı ödülleri verildi.

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