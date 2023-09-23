Kırşehir'deki 36. Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi
Kırşehir'de, 36. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreninin ardından halk konseri düzenlendi.
Kırşehir'de, 36. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreninin ardından halk konseri düzenlendi.
Cacabey Meydanı'ndaki konserde, şarkıcı Resul Dindar hayranlarıyla buluştu.
Karadeniz yöresinden eserler seslendiren Dindar, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın "Yalan dünya" , "Sevdan olmasaydı", "Bahçe duvarından aştım" ve "Nar tanesi" türkülerini de söyledi.
Konsere katılanlar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak türkü ve şarkılara eşlik etti.
Konserin sonunda Dizdar'a çiçek takdim eden Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Ahilik Haftası'nın çeşitli etkinlikler ve konserlerle dolu dolu geçtiğini dile getirdi.
Ahilik Haftası kutlamalarının önemine işaret eden Çetinkaya, "Kutlamaların finalini Resul Dindar konseriyle yaptık. Resul Dindar'a, ekibine başarılar diliyorum. Ahilik Haftası boyunca ve bu gece yalnız bırakmayan Kırşehirlilere teşekkür ederiz." dedi.