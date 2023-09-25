Halk ozanı Neşet Ertaş, Kırşehir'de mezarı başında anıldı

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 11. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı.

Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Protokol üyeleri ve sevenleri, ozanın kabrine karanfil bıraktı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, burada yaptığı açıklamada, Ertaş'ı ölüm yıl dönümünde, ailesinin isteği üzerine meydanlarda herhangi bir konser olmadan, panel ve söyleşilerle anacaklarını söyledi.

Ertaş'ın Türk Halk Müziği'ne önemli eserler bıraktığını, daima Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre gibi anılacağını vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Aileden gelen bir gelenek, Muharrem Ertaş'tan, Çekiç Ali'den, Hacı Taşan'dan aldığı kültürü, bu kuşaklara taşımış. Bizler de bundan sonra bu kültürü gelecek kuşaklara hep birlikte taşıyacağız çünkü Kırşehir hoşgörünün, Horasan erenlerinin merkezi. Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş bu topraklarda 800 yıl önce yaşadılar. Kültürel olarak ne miras bıraktılarsa abdal geleneğinin son temsilcileri de bizlere böyle bir miras bıraktı. Bu mirası doğru şekilde aktaracağız. Neşet Ertaş'a sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş da acılarının hep taze olduğunu dile getirdi.

Babasının "Hepimiz yolcuyuz, Allah'ın misafirleriyiz." sözünü hatırlatan Ertaş, şunları kaydetti:

"Misafir vakti geldiği zaman gider, derdi geride kalanlarındır. Yarası bir süre kanar, kabuk bağlar, çektiği acıya göre de izi kalır. Biz ailesi olarak, her türküsü çalındığında, kim söylerse söylesin, babamızın, dedemizin sesini duyuyoruz. Bazı halden, sözden anlamazlar, hal bilmezler tarafından birkaç seneden beri yaramız deşiliyor. Ben ailemiz, büyüklerimiz adına, buraya gelen gelemeyen tüm halkımıza, devlet büyüklerimize, bize destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Törene katılanlar, Neşet Ertaş'ın babası ve bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın aynı mezarlıkta bulunan kabrini de ziyaret edip dua okudu.