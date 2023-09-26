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        Kırşehir'de içme suyu arıtma tesisi faaliyete geçti

        Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin faaliyete geçtiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:29
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        Kırşehir'de içme suyu arıtma tesisi faaliyete geçti
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        Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin faaliyete geçtiğini bildirdi.

        Ekicioğlu, kent merkezi ve Özbağ beldesi arasında yer alan içme suyu arıtma tesisinde inceleme yaparak, gazetecilere bilgi verdi.

        Yer altı su kaynaklarının verimli kullanımı için çalışmaların tamamlandığını aktaran Ekicioğlu, "Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin Devlet Su İşleri (DSİ) teknik heyeti tarafından yapılan inceleme sonrasında geçici kabulü yapılarak, belediyeye devrinin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Temin edilen suyun arıtılması amacıyla günlük 21 bin 600 metreküp kapasiteli membranlı paket tip arıtma tesisi yaptıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

        "Suyun kaynağından musluğa ulaşabilmesi ve hemşehrilerimizin tüketimine sunulabilmesi amacıyla içme suyu kaynakları ve dağıtım sistemi içerisinde yenileştirme çalışmamız aralıksız sürmektedir. Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılsa da hemşehrilerimizin mağdur olamamaları için alternatif kuyu arayışlarımız devam ediyor. Kuraklık sebebiyle yer altı sularında çekilme olduğu gözlenmektedir. Amacımız Kırşehirli hemşehrilerimize kireçsiz ve yaşamsal olarak en kaliteli suyu vermektir."

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