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        Kırşehir FSK Başkanı Torun'dan "birlik ve beraberlik" vurgusu

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol Spor Kulübü (FSK) Başkanı Çağatay Han Torun, takımın ayakta kalması için birlik beraberlikle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:44 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:47
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        Kırşehir FSK Başkanı Torun'dan "birlik ve beraberlik" vurgusu
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Futbol Spor Kulübü (FSK) Başkanı Çağatay Han Torun, takımın ayakta kalması için birlik beraberlikle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

        Güneykent Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Torun, lige kısıtlı imkanlarla başladıklarını, il genelinde takıma bekledikleri desteği alamadıklarını söyledi.

        Doğru transferler yaptıklarını anlatan Torun, hiçbir gelirlerinin olmadığını ve aylık ciddi giderlerinin bulunduğunu söyledi.

        Yönetim kurulunda bulunanların takıma katkı verdiklerini ve yüksek miktarlarda alacaklarının bulunduğunu vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

        "Bu takım o sahaya çıksın diye yapılan fedakarlıklar var. Lige iyi başlamadık. Biz hocamıza ve takıma da çok güveniyoruz. Her para harcayan mutlaka başarılı olmuyor ama genele baktığınız zaman bütçesi büyük takımın, iyi sonuçlar, galibiyetler aldığını görüyoruz. Biz bir şeyler iyi olsun takım sahipsiz kalmasın diye buradayız. Ancak maalesef takıma maddi destek yok. Biz iş insanlarımızdan, şehrin idarecilerinden destek bekliyoruz. Takımın ayakta kalması için birlik beraberlikle hareket etmek lazım. Takıma verilecek destekler ile Kırşehir FSK, daha iyi yerlerde olacaktır."

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