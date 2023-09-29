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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kırşehir'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın kazandığı belediye sayısını daha artıracaklarına inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:05 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:17
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kırşehir'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın kazandığı belediye sayısını daha artıracaklarına inandığını söyledi.

        Yılmaz, partisinin Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra partinin konferans salonunda konuşan Yılmaz, AK Parti'nin dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olduğunu, 12 milyon civarında üyesinin 2,5 milyonunun belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, genel merkez görevlileri olduğunu belirtti.

        Mahalli idareler rakamlarını paylaşan Yılmaz, "Türkiye'de 1392 belediye var. Bunun 810'u AK Partili belediyeler, 231'i MHP'de, toplamda Cumhur İttifakı 1041. Yani 1392 belediyenin neredeyse yüzde 60'ın üzerinde Türkiye, Cumhur İttifakı belediyeleriyle yönetiliyor. 30 büyükşehrin 15'i, 51 il belediyesinin 25'i, 922 ilçenin 545'i bizde, yani AK Partili belediyeler yönetiyor. Bu çok büyük bir teveccüh. Allah'ın izniyle 2024 seçimlerinde bu rakamlar daha da büyüyecek." dedi.

        Makam için değil, hizmet fırsatı yakalamak için siyaset yaptıklarını ancak siyasi muhaliflerinin ideolojik amaçları olduğunu iddia eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Biz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz, merkezinde insan olan bir anlayışı hakim kılmak, insanın hayatını iyileştirmeyi temel hedef kabul ediyoruz. Kulun duasını alınca Allah'ın rızası da onu takip eder diyoruz. Ve bu bizi giderek önümüzdeki süreçlerde katlanarak başarıdan başarıya koşturur diye düşünüyoruz. Bizim siyasi muhaliflerimizin böyle bir niyeti, gayreti, siyaset disiplini, siyasi felsefelerinin olmadığını, en son 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra içinde bulundukları durum göstermektedir. Nasıl makam kavgaları peşindeler, birbirlerine daha önce Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yakıştırılan unsurlar, şimdi belediye başkanlıklarının peşine düştüler. Yani 'o olmadıysa, o zaman başka bir makamı elde edelim' diye onun gayreti içindeler. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz seçimin galibi olduğumuz halde 7 Ekim'de kongremizi yapıyoruz. Hemen yeniden tazelenelim, yenilenelim ve 31 Mart 2024 seçimine koşar adım milletimizin yanına gidelim."

        İl Başkanı Ünsal ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kırşehir'in yüksek oy ile Cumhur İttifakı'na destek verdiğini hatırlatarak, "AK Parti'nin hizmet anlayışını 31 Mart 2024 seçimleriyle Kırşehir Belediyesine yeniden kazandıracağız. Niyetimiz ve gayretimiz var, Rabbim nasip ederse başaracağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir ile belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

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