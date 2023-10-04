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        Kırşehir'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Kırşehir'de otomobillerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:24
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        Kırşehir'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Kırşehir'de otomobillerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı mahallelerde otomobillerden araç ruhsatı, oto teybi, bagajlardaki inşaat ve hırdavat malzemeleri, bellek, ev anahtarı, güneş gözlüğü ve elektronik eşya çalınmasıyla ilgili 95 saatlik güvenlik kamerası kaydı izledi.

        Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Y.K, A.E, E.E.K. ve H.Ç, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı, çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

        Hırsızlık için modeli düşük, kapısı kolay açılabilen araçları tercih ettiği belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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