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        Kırşehir'de AK Parti'den büyük kongreye davet

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, vatandaşları partisinin büyük kongresine davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:05
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        Kırşehir'de AK Parti'den büyük kongreye davet
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, vatandaşları partisinin büyük kongresine davet etti.

        İl Başkanlığında basın açıklaması yapan Ünsal, 7 Ekim Cumartesi yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongre'nin "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" mottosuyla icra edileceğini söyledi.

        Ünsal, Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandıran, 22 yıllık siyasi tarihini millete hizmet yolunda harcayan partisinin yaklaşık çeyrek asırdır 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrıldığını anımsattı.

        22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlı olduklarını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

        "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak yenilikçi bakış açısıyla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Hep yeni, hep ileri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetin yüz akı Türkiye’nin ortak aklı AK Parti’mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre’mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

        Programda AK Parti ilçe ve belediye başkanları, meclis üyeleri ve kademe başkanları da hazır bulundu.

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