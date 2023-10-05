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        Kırşehir FK Teknik Direktörü Duman, görevinden ayrıldı

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir FK'nin teknik direktörü Ahmet Duman, görevden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:37
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        Kırşehir FK Teknik Direktörü Duman, görevinden ayrıldı
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir FK'nin teknik direktörü Ahmet Duman, görevden ayrıldı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Duman'ın istifasını verdiği belirtildi.

        Yapılan değerlendirme sonucu takımın önünün açılması ve olumsuz tablonun giderilmesi amacıyla bu kararın alındığı vurgulanan açıklamada, "Kulübümüzün zor zamanlarında yapmış olduğumuz teklifi kabul ederek geçen sezonun ikinci yarısı başarılı bir sezon geçirmemizi sağlayan kıymetli hocamız Ahmet Duman ile yollarımız fikir birlikteliği yaparak ayrılmıştır. Kendisi her zaman bizlerin gönlünde eşsiz değerini koruyacaktır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, meslek hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Oynanan son 6 maçta 2 puan alan Kırşehir FK, 19 takımın yer aldığı ligde 18. sırada bulunuyor.

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