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        Kırşehir'de polis ekipleri okul çevrelerini denetledi

        Kırşehir'de polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:54
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        Kırşehir'de polis ekipleri okul çevrelerini denetledi
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        Kırşehir'de polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, okulların açılması ile öğrencilere güvenli eğitim ortamı sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin denetim faaliyeti gerçekleştirdiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Okul bölgelerindeki 16 kişiye uyarı tebligatı yapılarak, 1 kişiye idari para cezası uygulandı. Okul çevresinde rahatsızlık verdiği tespit edile 2 araç ile 6 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. İnternet kafe ve oyun salonlarına yönelik denetimler de yapıldı, 2 internet kafe sahibine uyarı tebligatı, 2 internet kafe sahibine ise emre aykırı davranışta bulunmaktan idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.

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