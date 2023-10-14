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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosu, İsrail'i 3 dilde kınadı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına 3 dilde yayımladığı mesajla tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:17
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosu, İsrail'i 3 dilde kınadı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına 3 dilde yayımladığı mesajla tepki gösterdi.

        Üniversitenin sosyal medya hesaplarından Türkçe, İngilizce ve Arapça yapılan paylaşımda, İsrail'in, Filistinlilere karşı emsali görülmemiş şiddet ve işgal uyguladığı, katliam teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

        İsrail'in 56 yıldır süren işgal ve inkar politikaları sonucu toprakları, ev ve iş yerleri, gelecek umutları elinden alınan Filistin halkının tehdit altında olduğuna işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "16 yıllık ablukayla dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüşen Gazze'ye sağlanan su, gıda, enerji ve insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin hedef gözetilmeksizin bombalanması, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlalidir. İsrail, kadın, çocuk, hastane, okul, cami, kilise demeden özellikle sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek, Gazze İslam Üniversitesine savaş uçaklarıyla saldırmıştır. Sivillerin her şartta korunması ve toplu cezalandırma mahiyetindeki orantısız uygulamalardan kaçınılması, hukukun, vicdanın ve insanlığın en temel gereğidir. İsrail'in üniversitedeki öğrenci ve akademisyenleri acımasızca katletmesi, Gazze halkını aç, susuz, eğitimsiz ve nefessiz bırakma hedefinin bir parçası olup, insan haklarını ayaklar altına alan bu eylemler asla bir savaş değil, açık bir katliam teşebbüsüdür."

        Vicdan sahibi herkesin, Filistin'de insanlık aleyhine alenen işlenen suçlara karşı tavır almaya ve mazlum Filistin halkıyla dayanışmaya çağrıldığı paylaşımda, "Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm uluslararası toplumu göreve davet ediyor, bu katliam teşebbüsüne engel olunması ve Filistin halkının en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması için adalet çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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