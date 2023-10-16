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        Kırşehir'de 20 bine yakın genç, gençlik merkezinin kurslarından faydalanıyor

        Kırşehir'de 20 bine yakın genç, Cacabey Gençlik Merkezi'nin açtığı kurslarda kendini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:40
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        Kırşehir'de 20 bine yakın genç, gençlik merkezinin kurslarından faydalanıyor
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        Kırşehir'de 20 bine yakın genç, Cacabey Gençlik Merkezi'nin açtığı kurslarda kendini geliştiriyor.

        Merkezde, akıl zeka oyunları, diksiyon, rölyef, seramik, ebru, keçe, hat ve tezhip, bilgisayar, halk oyunları, bağlama, keman, İngilizce ve KPSS kursları gibi farklı alanlarda açılan 24 kursta eğitim veriliyor.

        Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, 24 saat açık olan merkezde atölyeler oluşturarak, gençlerin ilgisini çekecek kursları düzenlemeye çalıştıklarını söyledi.

        Gençlik gönüllerinden ve kursiyerlerden oluşan faaliyetlere katılan 20 bine yakın üyelerinin olduğunu anlatan Şahin, "Hem akademik faaliyetlere hem de diğer kurslara gelenler var. Her yaş grubundan 3 binin üzerinde sürekli kurslara devam eden üyelerimiz var." dedi.

        Şahin, gençlerin merkezdeki ortam ve programlardan etkilenerek, arkadaşlarını da yanında getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Gelenler belirli bir zaman sonra gönüllü gençlerimiz oluyorlar. Sonra bakanlığımız bünyesindeki gençlik değişim programlarına dahil ediyoruz. En son Azerbaycan Bakü'de bir gençlik değişim programı yaptık ve devamlılığı, sürekliliği olan gençlerimize de motivasyon kaynağı oldu. Medeniyet Kültürler Buluşması, Damla Projesi, Anadolu'yuz Biz Projesi ile Türkiye'nin farklı illerine gençlerimizi gönderiyoruz. Aynı zamanda da diğer illerden de bize ziyaretler geliyor."

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