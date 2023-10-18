Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından kınandı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Senato Toplantısı'nın ardından rektörlük binası önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye yaptığı alçakça saldırıda kadın, çocuk, hekim, sağlık çalışanı ve hastaların katledildiğini söyledi.

Din, dil, ırk, siyasi görüş gözetilmeksizin herkesin sağlık hizmeti aldığı hastaneleri bombalamanın savaş suçu olduğunu vurgulayan Karahocagil, tıbbi yardım alan insanlara saldırıyı her türlü insani hassasiyeti ayaklar altına alan barbarlık olarak nitelendirdi.

Sivilleri hedef almanın açıkça terörist bir eylem olduğunun altını çizen Karahocagil, şöyle devam etti:

"Savaş suçlarını fütursuzca işleyen işgalci İsrail, hiçbir kutsalı, kuralı ve ahlakı olmayan lanetli bir terör devletidir. Sivilleri doğrudan hedef alan, kadınları, çocukları katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayan bu zihniyet, uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir. İsrail'in Filistin halkını katletmesini, sivillere karşı insanlık suçu işlemesini tüm dünya bir araya gelerek engellemelidir. İsrail’in vahşeti aşan eylemleri derhal durdurulmalıdır. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her ne gerekçeyle olursa olsun, uluslararası hukukun hiçe sayılıp Gazze'nin bir açık hava hapishanesine çevrilmesini, savaş hukukunun çiğnenerek sivil insanların üzerine on binlerce ton bomba yağdırılmasını kabul etmiyoruz."

Karahocagil, İsrail'in katliamlarına ve insan hakları ihlallerine sessiz kalmadıklarını, Gazze’de sivil hedeflerin, okulların, ibadethanelerin ve bir hastanenin hedef alınmasından derin infial duyduklarını belirterek, "Saldırıları en şiddetli biçimde kınıyor, İsrail saldırganlığını lanetliyoruz. Tüm üniversiteleri ve akademisyenleri adaletin ve vicdanın sesini yükseltmeye davet ediyor, tarihe kayıt düşüyoruz. Vicdan sahibi herkesi Filistin’de insanlık aleyhine alenen işlenen suçlara karşı tavır almaya ve mazlum Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Açıklamaya KAEÜ Senatosu üyeleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.