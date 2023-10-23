KAEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi'nin yeni öğrencileri beyaz önlük giydi.

Ahi Evran Kongre Merkezi'nde Tıp Fakültesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Tıp fakültesinde eğitim gören yeni 153 öğrenci ve ailesinin katıldığı törende konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, tıp fakültesinin Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonunun gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdüğünü aktardı.

- "Ahilik değerleriyle birlikte çalışmanın büyük bir önemi var."

Karahocagil, 8 yıllık bir çalışma sonucunda bu eğitim öğretim yılı içerisinde akreditasyonun tamamlanmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışma ve başarılarda 'Ahice' düşünmenin, Ahilik geleceğini yaşatmanın, Ahilik değerleriyle birlikte çalışmanın büyük bir önemi var. Bütün süreçlerde Ahilik değerlerine yaslandık. Ahilik kültür ve değerlerini yaşattık. Ahilik'te, fedakarlık, gayret etme, akıl ahlak ile çalışmak vardır. Bu nedenle Türkiye’nin en önemli tıp eğitimcilerinden destek ve danışmanlık aldık. Bilimsel araştırma projeleri yaptık, eğitici eğitimlerimizi ve öğrenci eğitimlerimizi, simülasyon hasta eğitimlerimizi almaya gayret ettik. Bu sürecin sonucunda çok önemli başarıları sağladık. Bu tıp fakültesinin gereklerini yerine getirmektir."

Akreditasyonun önemini vurgulayan Karahocagil, "2006 yılında kurulduktan sonra ilk defa akredite olan tıp fakültesi olarak bir ilke imza atmış olacağız." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş ise geleceğin hekimlerini ahilik anlayışıyla yetiştirdiklerine vurgu yaptı.

İsrail'in hastaneye yaptığı saldırıyı hatırlatan Güneş, şifa dağıtırken şehit olan hekim ve sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Konuşmanın ardından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Törene, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Ersoy, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.