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        Bilim insanı olmayı hayal eden 200 genç Cacabey'in izinden gidiyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de gençler, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle kurulan Hayal Kütüphanesi ile Deneyap Atölyesi'nde milli yazılım üzerine eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:09
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        Bilim insanı olmayı hayal eden 200 genç Cacabey'in izinden gidiyor
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de gençler, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle kurulan Hayal Kütüphanesi ile Deneyap Atölyesi'nde milli yazılım üzerine eğitim alıyor.

        Cacabey Gençlik Merkezi bünyesinde 2 yıldır hizmet veren Hayal Kütüphanesi ile geçen yıl oluşturulan Deneyap Atölyesi'nde öğrencilere robotik kodlama, animasyon, yazılım ve donanım eğitimi veriliyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, geleceğin bilim insanları ve mühendislerinin hayallerini geliştirmesi, yerli ve milli yazılım üretimine katkı sunmaları amacıyla sözlü ve uygulamalı sınavı kazanan 200'e yakın gence bu birimlerde eğitim verildiğini söyledi.

        Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde robotik kodlama, yazılım gibi yeni çağın gerektirdiği meslekleri gençlere öğretmeye çalıştıklarını anlatan Şahin, "Cacabey'in torunlarını şimdiden yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bilimin, tekniğin ışığı altında yeni nesil gençlerimizi yetiştirmiş olacağız." dedi.

        Eğitmen Onur Bıyık da 11 alanda verdikleri eğitimin 3 yıl sürdüğünü belirterek, öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalara da hazırladıklarını söyledi.

        Burada öğrendikleri bilgilerin gençlere mesleki alanda fayda sağlayacağını vurgulayan Bıyık, şunları kaydetti:

        "Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olarak hem milli yazılım hem de donanım üretmeyi hedeflemekteyiz. Çocukların şimdiden milli yazılım ve donanım üzerine çalışmasına katkı sunuyoruz, önem veriyoruz, bu bilince sahip olmalarını sağlıyoruz. Farklı bakış açıları sunarak çocuklara esasında yabancı ülkelerin değil, Türkiye'de üretilmiş yazılım ve donanımları kullanmalarının ne kadar önemli olduğunu aşılıyoruz."

        Öğrencilerinin mühendislik ve yazılım alanlarında çalışmayı çok istediklerini belirten Bıyık, "Bu isteklerini ve yaptığımız etkinlikleri diğer arkadaşlarına da anlattıkları zaman onların da buranın sınavını dört gözle beklediklerini görüyoruz. 'Mühendis kafası' dediğimiz çocukları bu programlar sayesinde çok güzel yakalayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Deneyap Atölyesi'nde eğitim alan Meriç Sağlam ise (16) burada bulunmaktan keyif aldığını belirterek, mühendislik alanında çalışmak istediğini söyledi.

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