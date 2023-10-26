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        Kırşehir Şehitler Ormanı'na yeni fidanlar dikildi

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği üyeleri, Şehitler Ormanı'nda yeni fidanları toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:22
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        Kırşehir Şehitler Ormanı'na yeni fidanlar dikildi
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        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği üyeleri, Şehitler Ormanı'nda yeni fidanları toprakla buluşturdu.

        Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yapılan Kırşehir Şehitler Ormanı'nda, şehit aileleri ve Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bir araya geldi.

        Burada şehitler adına daha önce dikilen 195 mavi ladin ağacının bakımlarını şehit yakınlarıyla birlikte yapan ekipler, ormanda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Alanda kuruyan 15 fidanların yerine yenileri toprakla buluşturuldu. Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bölgede çevre düzenlemesi de yapıldı.

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, fidanların şehit aileleri için önemini hatırlatarak, Orman İşletme Müdürü Alper Çimen ve ekibine, destekleri için teşekkür etti.

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