Kırşehir'de "Cumhuriyetimizin 100. yılı" paneli düzenlendi Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Cumhuriyetimizin 100. yılı" konu panel düzenlendi.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Cumhuriyetimizin 100. yılı" konu panel düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panel öncesinde konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, lise öğrencilerine yakın tarihi ve geçmişi iyi şekilde öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin her yerinde Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlandığını vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutluyoruz. Değerli öğrencilerimiz, sizler devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizsiniz. Sizlere güveniyoruz. Ülkemiz sizlerle birlikte daha da güçlenecektir. Alanında uzman akademisyenlerimize panele katılımları için ve panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Dr. Yunus Koç ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden Prof. Dr. Seyfi Yıldırım, lise öğrencilerine Cumhuriyet dönemi ve yakın tarih hakkında bilgiler verdi.