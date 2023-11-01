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        KAEÜ'ye sivil toplum kuruluşlarından bina desteği

        Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ) bina desteği sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:55
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        KAEÜ'ye sivil toplum kuruluşlarından bina desteği
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        Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ) bina desteği sağlayacak.

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (KESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin yanı sıra, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Kırşehir Ticaret Borsası, Ziraat Odası Başkanlığı, MÜSİAD ve kentte bulunan bazı sivil toplum kuruluşları istişare toplantısı yaptı.

        Ticaret ve Sanayi Odası meclis salondaki toplantıda, kuruluşların katılımı ile oluşturulacak dernek, KAEÜ'nün ihtiyacı olan Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının yapımı için maddi destek verecek.

        Çalışmayı değerlendiren KESOB Başkanı Öztürk, tamamen şeffaf yönetilecek dernek ile üniversitenin kalkınması için hizmetler yapılacağını aktardı.

        Kırşehir'deki öğrenci sayısının artırılması için de derneğin faaliyetler yürüteceğini vurgulayan Öztürk, "Üniversitemiz ile yaptığımız görüşmelerde ilk olarak Sağlık Bilimleri Fakültesine ihtiyaç duyulduğunu belirledik. Şehrimizin sivil toplum kuruluşlarıyla taşın altına elimizi koyarak, farklı şehirlerde benzerine rastladığımız bu sistemle hem üniversitemize hem şehrimize katkı sağlayacağız. Kurulacak olan dernek bünyesinde toplanan maddi birikim ile Sağlık Bilimleri Fakültesi binası yapılacak, sonra bu bina üniversiteye devredilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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