Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de şehit ailelerine yönelik "Şehide Dua Emanetine Vefa" projesi hazırlandı

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Şehide Dua Emanetine Vefa" isimli 6. projelerini başlattıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de şehit ailelerine yönelik "Şehide Dua Emanetine Vefa" projesi hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Şehide Dua Emanetine Vefa" isimli 6. projelerini başlattıklarını söyledi.

        Kılıçaslan, dernek binasında düzenlenen proje tanıtım toplantısında, şehit ailelerine manevi desteklerini göstermeyi, birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Daha önce "Unutulmayacak Vatan Evlatları", "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz", "Şehit Aileleri ve Gönüllüler", "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar", "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri" adıyla 5 proje gerçekleştirdiklerini, şimdi de "Şehide Dua Emanetine Vefa" projesini başlattıklarını aktaran Kılıçaslan, 1 Kasım-15 Aralık arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

        Şehit ailelerine her zaman destek olacaklarını vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında ilk olarak ailelerimizi ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı takdim edeceğiz. Ayrıca anı olarak saklayacakları şehitlerimizin halıya dokunmuş fotoğraflarını da hediye edeceğiz. Şehit ailelerimizle termal kaplıcada, piknikte ve mevlit programlarında bir araya geleceğiz. Hem şehitlerimizi yad edecek hem de şehit ailelerimizle birlik beraberlik sağlayacağız. Dernek olarak şehit ailelerimizin her daim dualarında olma ümidiyle projelerimizde bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz."

        Proje tanıtım toplantısına, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemalettin Duran ve şehit aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        KAEÜ'ye sivil toplum kuruluşlarından bina desteği
        KAEÜ'ye sivil toplum kuruluşlarından bina desteği
        Seyfe Gölü tamamen kuruyunca cevizin rekoltesi düştü
        Seyfe Gölü tamamen kuruyunca cevizin rekoltesi düştü
        Kırşehir'de Millet Dershanesi Projesi başlatıldı
        Kırşehir'de Millet Dershanesi Projesi başlatıldı
        Masa Tenisi Yıldızlar Grup Takım ve Ferdi Yarışları Kırşehir'de tamamlandı
        Masa Tenisi Yıldızlar Grup Takım ve Ferdi Yarışları Kırşehir'de tamamlandı
        Akaryakıt istasyonundaki otomobil alev aldı; o anlar kamerada
        Akaryakıt istasyonundaki otomobil alev aldı; o anlar kamerada
        Kırşehir FSK - Ankara Demirspor: 1-4
        Kırşehir FSK - Ankara Demirspor: 1-4