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        Kırşehir'deki trafik kazasında sürücü ve eşi ağır yaralandı

        Kırşehir'de, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 23:59 Güncelleme: 01.11.2023 - 23:59
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        Kırşehir'deki trafik kazasında sürücü ve eşi ağır yaralandı
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        Kırşehir'de, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        H.D. (61) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil, Kırşehir-Ankara karayolunun 8. kilometresinde N.U'nun (48) kullandığı 06 CZL 198 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ve eşi K.D. (60) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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