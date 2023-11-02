Kırşehir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kırşehir'de otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 02.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:52
Kırşehir'de otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.D. (61) yönetimindeki Avusturya plakalı otomobil, Kırşehir-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde N.U'nun (48) kullandığı 06 CZL 198 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.
Yaralanan H.D. ve eşi K.D. (60), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.D. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.