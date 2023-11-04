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        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Karamağara, Kırşehir'de konuştu:

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Zafer Karamağara, "İnşallah gençlerimiz, Mescid-i Aksa'nın kurtarılmasına vesile olacaktır, buna inanıyorum. Gençlerimizle o yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Gece gündüz demenden çalışmamız, her bir gence ulaşmamız gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:34
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        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Karamağara, Kırşehir'de konuştu:
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Zafer Karamağara, "İnşallah gençlerimiz, Mescid-i Aksa’nın kurtarılmasına vesile olacaktır, buna inanıyorum. Gençlerimizle o yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Gece gündüz demenden çalışmamız, her bir gence ulaşmamız gerekiyor." dedi.

        Karamağara, TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinin Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 4. Olağan Kongresi'nde Türkiye'de gençlere ulaşan en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını söyledi.

        "Yeni nesil gençlik" anlayışıyla kurulan vakfın bugün itibariyle 81 il, 571 ilçe, 300’e yakın hizmet binasında teşkilat mensuplarıyla hizmet verdiğini vurgulayan Karamağara, şunları kaydetti:

        “Bizim davamız, milletin aleyhine ne kadar köhnemiş, kokuşmuş vesayet anlayışı varsa her birini yerle bir eden ve biz gençlere yeni, büyük Türkiye ufkunu çizen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hareketidir. Elhamdülillah, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 21 yıllık süre içinde biz gençlerin, büyüklerimizin hayalini kurduğu birçok şey gerçek oldu. Cumhurbaşkanımız, ‘Ayasofya’nın dirilişi Mescid-i Aksa’nın kurtulmasının habercisidir.’ demişti. İnşallah gençlerimiz, Mescid-i Aksa’nın kurtarılmasına vesile olacaktır, buna inanıyorum. Gençlerimizle o yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Gece gündüz demenden çalışmamız, her bir gence ulaşmamız gerekiyor."

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da TÜGVA’nın gençlerin ve ülkenin gurur kaynağı olduğunu anlatarak, TÜGVA gibi gençlik çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği Türkiye Yüzyılı’nın inşası için verilen mücadelenin daha da güçlendiğini söyledi.

        Mevcut Başkan Sergen Özdemir'in aday olmadığı kongrede, TÜGVA Kırşehir İl Temsilciliğine Abdullah İnce seçildi.

        Programa, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Güneş, TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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