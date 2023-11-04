Kırşehir'de Filistin'e destek için kermes düzenlendi

Kırşehir’de Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla kermes açıldı.

Cacabey Meydanı'nda, Memur-Sen Kırşehir İl Temsilciliği tarafından açılan kermeste kadınlar, hazırladığı el emeği ürünleri satışa sundu. Kermesten elde edilecek gelir, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Kermesi AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da ziyaret ederek, destek oldu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Mehmet Yavuz, gazetecilere, kermesle Filistin için birlik ve beraberlik örneği sergilendiğini söyledi.

Filistin’de yaşanan dram, soykırım ve insanlık dışı uygulamaların son bulması gerektiğini vurgulayan Yavuz, İsrail’in Filistin’e saldırılarına sessiz kalmaması çağrısı yaptı.