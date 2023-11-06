Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kırşehir'de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde sözde asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu A.H, A.A, A.E, A.S.A ve S.A'yı gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemleri ve hastanede sağlık kontrolleri tamamlanan 5 zanlı, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden A.S.A ve S.A. tutuklandı, A.H, A.A. ve A.E. sınır dışı edildi.