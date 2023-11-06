Kırşehir'de bir kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Kırşehir'de bir kadını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kırşehir'de bir kadını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Y.Y. (21) ve avukatı ile müşteki avukatı katıldı.
Sanık Y.Y, ara sıra görüştüğü G.T. (38) ile aralarında çıkan tartışmada kontrolü kaybettiğini, bıçakla korkutmak istediğini, kadının öldüğünü daha sonra fark ettiğini iddia etti.
Mahkeme heyeti, Y.Y'yi "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
- Olay
Ankara Caddesi Ünal Apartmanı'nda ikamet eden G.T'nin, 16 Mayıs'ta evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmasının ardından gözaltına alınan şüpheli zanlı Y.Y. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.