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        Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta İsrail menşeli ürünlere boykot

        Kırşehir ve Nevşehir'deki üniversiteler ile Yozgat ve Sivas belediyeleri, İsrail menşeli ürünlerin kurumlarında satışı ve dağıtımını yasakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:36
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        Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta İsrail menşeli ürünlere boykot
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        Kırşehir ve Nevşehir'deki üniversiteler ile Yozgat ve Sivas belediyeleri, İsrail menşeli ürünlerin kurumlarında satışı ve dağıtımını yasakladı.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail menşeli ürünlerin boykot edildiği belirtildi.

        Paylaşımda, "Üniversitemiz sosyal tesisleri, kafeterya ve kantinlerinde, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren bütün markalara ait ürünlerin satışının yapılmamasına karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

        - Nevşehir

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesindeki sosyal tesislerde de İsrail menşeli ürünlerin satışının yapılmadığı bildirildi.

        Üniversitenin sosyal medya hesaplarından "NEVÜ'de boykot var" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışı yapılmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

        - Yozgat

        Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise AA muhabirine, belediye bünyesindeki tüm tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağını belirtti.

        Köse, İsrail'in 7 Ekim'den beri, Filistin ve Gazze'ye bomba yağdırdığını, kadın, çocuk ve yaşlı demeden sivilleri katlederek soykırım yaptığını ifade etti.

        İsrail'in yaptığı zulme, işlediği soykırıma sessiz kalmama adına, belediye tesislerinde İsrail ürünlerini satmama kararı aldıklarını bildiren Köse, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

        - Sivas

        Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda ise "Filistin'in yanındayız. Saldırıların ilk gününden itibaren belediyemize ait sosyal tesislerde İsrail'e ait markaların ürünleri satılmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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