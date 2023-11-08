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        Esnafın dikkati vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

        Kırşehir'de bir ekspertiz, kontrole getirilen otomobili satın alacak kişinin aracın sahibi dışındaki birinin hesabına para yollamasını engelleyip, dolandırıcılığı önledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:12 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:26
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        Esnafın dikkati vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı
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        Kırşehir’de bir ekspertiz, kontrole getirilen otomobili satın alacak kişinin aracın sahibi dışındaki birinin hesabına para yollamasını engelleyip, dolandırıcılığı önledi.

        Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde oto ekspertiz esnafı Süleyman Karaçoban, bir müşterinin, aracılık eden kişiyle iş yerine getirdiği kinci el otomobili inceleyip sorun olmadığını söyledi.

        Müşterisinin telefonda pazarlık yaptığını gören ve araç sahibi dışındaki birinin banka hesabına ücret yollamasının istendiğini öğrenen Karaçoban, müşterisini uyardı.

        Müşteri, aracın ruhsat sahibinin IBAN numarasını isteyince otomobili satacak kişinin telefonunu kapatması üzerine aracı satın almaktan vazgeçti.

        Karaçoban, gazetecilere, müşterisinin Van’dan geldiğini, Kırşehir’de satın alacağı aracı incelemesi için iş yerine getirdiğini belirtti.

        Karaçoban, "Müşterime, 'Arabayı kimden alıyorsan ruhsat sahibi kimse onun IBAN'ına parayı yolla' dedim. Öyle deyince aracılık eden kişiyle dışarda konuştular, alışverişten vazgeçtiler. Arkadaşları 700 bin lira gönderecekken engelledik. Emniyetimiz sürekli uyarıyor, bize de gelip anlatıyor. Arkadaşlar şikayetçi olmak istemedi, üçüncü şahıs kim bilir neredeydi. Telefonunu hemen kapatmış, bir daha da açmadı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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