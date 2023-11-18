Kırşehir'de sarraftan 11 alyans çalan 3 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de müşteri gibi girdikleri sarraftan 11 alyans çalan biri kadın 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Tarihi Uzun Çarşı'da sarraf Hamdi Yüksel'in iş yerine gelen biri kadın 3 kişi, tezgaha çıkarılan alyanslardan 11'ini alarak kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheliler E.K, E.S. ve E.S, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalandı, çaldıkları 11 alyanstan 9'u ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

- "Polisler büyük gayret sarf etti"

Hamdi Yüksel, gazetecilere, çalınan 11 alyansın piyasa değerinin yaklaşık 65 bin lira olduğunu söyledi.

Yüksel, "İş yerime bir kadın ve 2 erkek geldi. Biri alyans çalmaya çalışırken fark ettik, o karmaşada diğerleri de 10 alyansı alıp kaçtı. Koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçi olduk. Polis aynı gün yakaladı. Polisler büyük bir gayret sarf etti, Allah razı olsun." diye konuştu.