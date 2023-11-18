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        Kırşehir'de sarraftan 11 alyans çalan 3 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de müşteri gibi girdikleri sarraftan 11 alyans çalan biri kadın 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:00
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        Kırşehir'de sarraftan 11 alyans çalan 3 şüpheli tutuklandı
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        Kırşehir'de müşteri gibi girdikleri sarraftan 11 alyans çalan biri kadın 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Tarihi Uzun Çarşı'da sarraf Hamdi Yüksel'in iş yerine gelen biri kadın 3 kişi, tezgaha çıkarılan alyanslardan 11'ini alarak kaçtı.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Şüpheliler E.K, E.S. ve E.S, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalandı, çaldıkları 11 alyanstan 9'u ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

        - "Polisler büyük gayret sarf etti"

        Hamdi Yüksel, gazetecilere, çalınan 11 alyansın piyasa değerinin yaklaşık 65 bin lira olduğunu söyledi.

        Yüksel, "İş yerime bir kadın ve 2 erkek geldi. Biri alyans çalmaya çalışırken fark ettik, o karmaşada diğerleri de 10 alyansı alıp kaçtı. Koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçi olduk. Polis aynı gün yakaladı. Polisler büyük bir gayret sarf etti, Allah razı olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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