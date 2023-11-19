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        Kırşehir'de tuz alışverişi sırasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla öldürüldü

        Kırşehir'de bir kişi, alışveriş sırasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:12
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        Kırşehir'de tuz alışverişi sırasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla öldürüldü
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        Kırşehir'de bir kişi, alışveriş sırasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü.

        İddiaya göre, toptancılık yapan H.T, merkeze bağlı Tosunburnu köyünde besicilik yapan H.K'ye (54) hayvanları için tuz getirdi.

        H.T. ile H.K, arasında kilo farkından dolayı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.K. ruhsatsız tabancayla H.T'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen H.T'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Zanlı H.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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