AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Düğer'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Düger, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Düger, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Düğer, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, kadın ve çocuk mezarlığına dönen Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmasını dilediklerini belirtti.

Şiddetin en ağırının Gazze’de yaşandığını, her saat 6 çocuk, 4 kadının öldürüldüğünü aktaran Düğer, ölenlerin sadece masum kadın ve çocuklar değil, vicdanlar olduğunu vurguladı.

AK Parti olarak kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımının hükümetlerinin öncelikli politika alanları olduğunu vurgulayan Düğer, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın gücü önemlidir. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle şiddetin sadece ev, sokak ve iş yerleri ile sınırlı olmadığını vurgulamak istiyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Tek bir kadının dahi şiddet görmesine tahammülümüz yok."