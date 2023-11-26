Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı stadın atletizm pistine düştü
Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor maçının oynanacağı sahanın atletizm pistine düştü.
Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor maçının oynanacağı sahanın atletizm pistine düştü.
Saat 14.00'te Kırşehir Ahi Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde sahanın yanında bulunan spor salonunun çatısının bir kısmı, şiddetli rüzgar nedeniyle saha kenarına uçtu.
İhbar üzerine sahaya AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayla ilgili Vali Hüdayar Mete Buhara da stada gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Öte yandan, Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor müsabakası da başladı.
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