Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı stadın atletizm pistine düştü

        Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor maçının oynanacağı sahanın atletizm pistine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:24 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı stadın atletizm pistine düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor maçının oynanacağı sahanın atletizm pistine düştü.

        Saat 14.00'te Kırşehir Ahi Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde sahanın yanında bulunan spor salonunun çatısının bir kısmı, şiddetli rüzgar nedeniyle saha kenarına uçtu.

        İhbar üzerine sahaya AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayla ilgili Vali Hüdayar Mete Buhara da stada gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Öte yandan, Kırşehir Futbol-Serik Belediyespor müsabakası da başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması
        Kırşehir'de AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması
        Kalp krizi geçiren Kırşehir Belediyesi şube müdürü, hastanede yaşamını yiti...
        Kalp krizi geçiren Kırşehir Belediyesi şube müdürü, hastanede yaşamını yiti...
        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Düğer'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ul...
        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Düğer'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ul...
        2 partilinin ölümünde sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet, 25'er yıla...
        2 partilinin ölümünde sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet, 25'er yıla...
        Jandarmadan emekli öğretmene duygulandıran kutlama
        Jandarmadan emekli öğretmene duygulandıran kutlama
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama